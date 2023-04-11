Блогер Настя Ивлеева проиграла суд на 15 миллионов рублей

32-летняя Настя Ивлеева является одной из самых успешных женщин России. Она начинала свою карьеру с коротких юмористических роликов, а теперь ведет шоу на телевидении, музыкальные премии, создает собственный проект и руководит бизнесом. Все это, включая рекламу в социальных сетях, приносит артистке около 300 миллионов рублей в год. Однако не всегда деятельность экс-ведущей «Орла и решки» приносит ей лишь прибыль.

Зимой прошлого года компания Насти ООО «Капельница групп», которая открывалась, чтобы руководить одноименным баром в Москве, получила иск в суд на 15 миллионов 850 тысяч рублей. Претензии к блогеру оказались у предпринимателя Александра Мокрова. По его утверждению, Ивлеева не выплатила ему положенные деньги, поэтому он решил идти на крайние меры.

Разбирательство длилось несколько месяцев, но в итоге телеведущая все-таки проиграла. Суд постановил взыскать с компании Насти сумму в полном объеме. Также дополнительно ей нужно будет оплатить госпошлину - 102 тысяч 250 рублей.

Отметим, что сейчас Ивлеева задействована сразу в нескольких проектах, поэтому почти 16 миллионов не должны стать для нее большой проблемой. Она по-прежнему является лицом одной из сотовых компаний России вместе с Дмитрием Нагиевым, также на телеканале «Пятница!» она снимается в новом трэвел-шоу с Романом Каграмановым. При этом она развивает свой блог и бизнес по производству чипсов и газировки.

Ранее Настя Ивлеева смогла обидеть Дмитрия Нагиева неудачной шуткой про пластику.