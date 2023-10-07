Водитель устроил драку с пешеходом на проезжей части

В Челябинске на проезжей части произошел неприятный инцидент. Пешеход перешёл дорогу на запрещающий знак светофора, в результате чего водитель устроил с ним драку.

Как пишет Telegram-канал «Челябинск с огоньком», инцидент был записан камерой видеонаблюдения. На кадрах видно, как в Ленинском районе Челябинска пешеход решил перейти дорогу несмотря на красный свет светофора. Это было сделано прямо перед проезжающим автомобилем Mercedes.

Водитель замедлил скорость, чтобы предотвратить столкновение. После этого мужчина сделал разворот на автомобиле и остановился в крайней правой полосе. Через несколько секунд пешеход-нарушитель подошел к нему, и между двумя мужчинами началась драка.

Во время конфликта прохожие попытались разнять ссорящихся. Пешеход нанес повреждения автомобилю противника, а потом скрылся. Детали дальнейшего развития событий не указаны.

Ранее мы писали, что мужчина напал с молотком на местного жителя прямо в подъезде дома.