Мужчина набросился с молотком на прохожего

В городе Сертолово в Ленинградской области произошел случай нападения, в результате которого неизвестный избил мужчину молотком в подъезде.

Как пишет РЕН ТВ, страшный инцидент случился 6 октября на улице Центральной. У пострадавшего мужчины диагностировали серьезные травмы. Он был незамедлительно госпитализирован.

Врачи обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, переломы скуловой кости и носа, а также раны на лице. Состояние пострадавшего тяжелое, но медики делают все возможное для спасения.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят расследование, чтобы установить причины нападения злоумышленника на местного жителя.

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