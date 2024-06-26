Водитель упавшего с парковки в Краснодаре BMW Рафаэль Аракельян страдал от наркозависимости и менял имя и фамилию

Водитель упавшего с парковки в Краснодаре BMW Рафаэль Аракельян в прошлом страдал от наркозависимости, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации издания, четыре года назад Рафаэля Аракельяна звали Роман Бутенко. Он занимался торговлей красками и стеклом, также он страдал от наркозависимости. После того, как мужчина вылечился, он сменил имя и открыл центр восстановления личности «Высота». Клиника занималась помощью людям с наркоманией, алкоголизмом и лудоманией.

В настоящий момент следствие проверяет версию о том, что Аракельян мог «сорваться», и под воздействием наркотиков в порыве гнева намеренно въехать в стену.

Официальный супруг Екатерины Корниловой, также погибшей в машине при падении, узнал о ее смерти из новостей. Он не знал, что жена и их общий сын были в машине с Рафаэлем Аракельяном, пока не увидел их имена в СМИ, пишет Telegram-канал Mash.

Издание отмечает, что за несколько часов до аварии, Корнилова провела опрос в своем личном Telegram-канале. «Что бы вы сделали, если бы это был ваш последний день?» - спросила она у подписчиков и опубликовала войс с рассуждениями о том, что «грустить бессмысленно, нужно проводить дни вместе с по-настоящему любимыми людьми».

Авария произошла во вторник, 25 июня. Автомобиль BMW упал с третьего этажа парковки краснодарского ТЦ «Галерея». В машине ехали Аракельян, Корнилова и ее ребенок. Как выяснилось позднее, женщина была беременна.