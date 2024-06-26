Погибшая при падении BMW с парковки в Краснодаре была беременна

Вскрытие показало, что 37-летняя женщина, погибшая при падении BMW X6 с многоярусной парковки в Краснодаре, была беременна, пишет Telegram-канал 112.

«Екатерина находилась в положении. Ее супруг, 37-летний Рафаэль Аракельян, согласно основной версии, специально вылетел в стену третьего этажа многоуровневого паркинга, возможно, поссорившись с женой», - сказано в сообщении.

Издание отмечает, что эксперты не обнаружили следов торможения на месте происшествия.

Ранее друг водителя машины прокомментировал аварию. По его словам, причиной случившегося стал обман зрения и скользкое покрытие. Он утверждает, что мужчина не любил большие скорости, а также помогал нарко- и алкозависимым, построил в Краснодаре реабилитационный центр

Авария произошла во вторник, 25 июня. Автомобиль упал с третьего этажа наземной парковки. Внутри, помимо водителя, находились женщина с ребенком. Все трое погибли.