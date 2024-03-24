«Ходил на один из спектаклей»: раскрыты подробности подготовки теракта в «Крокусе»

Один из исполнителей теракта посетил мероприятие в «Крокус Сити Холле» перед вооруженным нападением.

По данным источника Telegram-канала 112, террорист был замечен на спектакле незадолго до 22 марта. Он случайно попал в объектив фотографа.

«Он ходил на один из спектаклей. Само собой, его вряд ли интересовала культурная составляющая. Поход был связан с организацией теракта - посмотреть планировку, расположение постов охраны и просчитать пути отхода», - пояснил источник канала.

Он подчеркнул, что террористы тщательно планировали атаку, поэтому бывали в «Крокусе» неоднократно.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Вооруженные люди открыли прицельный огонь из автоматов по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». По предварительным данным, в результате погибли 133 человека, в том числе трое детей, еще 152 пострадали. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.

Ранее стало известно и гибели помощницы директора рок-группы «Пикник» Екатерины Кушнер, без вести пропавшей во время теракта.