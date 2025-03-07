Водитель такси в Тюмени отказывался вести пассажирку до окончания молитвы. Она при этом очень сильно опаздывала.

Как подчеркивает потерпевшая, ее спешку усугубляли внешние стресс-факторы — в частности, снегопад и пробки на дорогах.

«Села в автомобиль, но мы почему-то не поехали. Водитель что-то тихо говорил. Я сначала подумала, что раз он в наушниках, то из-за этого не отвечает на мои вопросы — просто не слышит. А потом прислушалась и поняла, что он молится Аллаху. Так мы простояли минут 7−10, пришлось ждать пока он закончит», — рассказала она в беседе с URA.RU.

Отдельно женщина подчеркнула, что все это время машина находилась в режиме ожидания.

По данным URA.RU, в агрегаторе такси пообещали провести проверку в отношении водителя.

Ранее мы писали о том, что в Москве таксист напал на пассажирку с температурой из-за смены способа оплаты.