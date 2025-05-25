Ранее судимый за угрозы убийством мужчина не в обиде: пятиклассница пырнула отца ножом

Семейный конфликт обернулся поножовщиной в Нижегородской области. Житель Починковского района попал в больницу после выяснения отношений с дочкой-пятиклассницей, передает Telegram-канал Ni Mash.

По информации журналистов, все началось с того, что глава семейств вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, что не понравилось 11-летней девочке. Между школьницей и отцом начался конфликт.

В пылу ссоры пятиклассница схватилась за нож и ударила им мужчину. С ранением живота его увезли в больницу. Позже девочка раскаялась в содеянном. Ее отец, ранее судимый за угрозы убийством и разбой, не в обиде на дочь.

В Екатеринбурге местному жителю откусили ухо в лифте. На мужчину напали соседу. Кроме того, злоумышленники нанесли пострадавшему ножевые ранения.