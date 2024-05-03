Водитель облил Ирэн Феррари горячим кофе: перед этим модель вылила ему на голову газировку

Водитель плеснул на модель Ирэн Феррари горячий кофе у ресторана быстрого питания. Она получила термические ожоги и вынуждена прикрывать их изящной маской.

Подробности нападения узнал РЕН ТВ.

Ферарри рассказала, что конфликт с водителем произошел, так как мужчина мешал ей подъехать к окошку и забрать заказ. Она посигналила, но увидела из машины неприличный жест.

Через некоторое время Феррари получила еду, но решила сделать замечание. Как только она вышла из автомобиля, начались оскорбления. В ответ на грубость она вылила на голову водителя газировку, и тот решил отомстить.

«Я понимала, что он идет с кофе, что он сейчас мне плеснет», - рассказала она и призналась, что «была ошарашена».

В итоге Феррари получила ожоги. Однако досталось в том числе ее собаке, сидевшей на пассажирском кресле – у домашнего питомца травмы. У элитного внедорожника модели сломана панель.

Модель пока не собирается обращаться в полицию – ищет обидчика своими силами. Не исключено, что если он не объявится, Феррари все-таки напишет заявление.

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