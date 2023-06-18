Водитель насмерть сбил выбежавших на трассу лосей и попал в неприятности

В Москве на внутренней стороне 32-го километра МКАД случилась авария. Стая лосей выбежала на трассу, некоторые животные попали под колеса автомобиля.

Водитель «Киа» сбил трех лосей на трассе. Двое лосей скончались на месте. 32-летний мужчина остался жив, его здоровье находится в норме.

Межрайонная природоохранная прокуратура приняла решение поставить на контроль вопрос возмещения ущерба, который был причинен природе после смерти животных.

На данный момент правоохранительные органы выясняют подробности случившегося.

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