Мужчина застрелил жену из арбалета и спрятал тело в лесу

Муж убил супругу из арбалета по пути в Калужскую область. После случившегося мужчина сообщил в полицию о пропаже женщины.

По версии правоохранительных органов, мужчина ехал с женой на машине в сторону Брянска. По пути у них случился конфликт и вышедший из себя супруг достал арбалет из автомобиля. После одного выстрела женщина скончалась на месте.

Пытаясь скрыть улики, мужчина закопал тело погибшей в лесу. Через два дня он обратился в полицию и сообщил о пропаже.

Следователи нашли место захоронения, криминалисты доказали причастность супруга к смерти жены.

Отмечается, что супруги были в процессе развода. Мужчина признал свою вину в убийстве женщины.

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