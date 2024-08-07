Водитель нашел человеческую голову в пакете попутчика, которого согласился подвезти

Под Томском водитель обнаружил в пакете попутчика человеческую голову. До этого мужчина просил его подвезти, но в какой-то момент вышел «выкинуть мусор». Подробности сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным источника, незнакомец попросил водителя авто довезти его до Томска. По дороге он неожиданно сказал, что ему нужно избавиться от мусора и вышел. Уже после высадки хозяин машины заметил пятна крови в салоне. Он вернулся на место и нашел человеческую голову.

Полицейские выяснили личность обезглавленного. Один из подозреваемых задержан. Следствие считает, что трое мужчин поссорились во время заготовки дикоросов. Один задушил жертву, а второй через два дня решил его обезглавить. Тело выбросили в уличный туалет. Сейчас правоохранители занимаются поисками второго подозреваемого.

Ранее мы писали о том, что шахматистка в Дагестане отравила соперницу на соревнованиях. Одна из участниц шахматного турнира почувствовала себя плохо. У девушки внезапно начала кружиться голова, ей пришлось вызывать скорую помощь. Организаторы обратили внимание на записи с камер видеонаблюдения.