Шахматистка в Дагестане отравила соперницу на соревнованиях. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Одна из участниц шахматного турнира, который проходил в Дагестане, почувствовала себя плохо во время соревнований. У девушки внезапно начала кружиться голова, ей пришлось вызывать скорую помощь.

Как позже выяснили организаторы, девушку отравили неизвестным веществом. На записи камеры видно, как в помещении, где проходило соревнование, заходит другая участница турнира. В какой-то момент она останавливается у стола соперницы и размазывает по поверхности неизвестное вещество.

Сейчас полиция проводит проверку по статье «Причинение лёгкого вреда здоровью» в отношении подозреваемой. Ей может грозить до четырех месяцев ареста.

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