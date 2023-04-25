Водитель на большой скорости сбил 4-летнего ребенка во дворе дома в Петербурге

В Санкт-Петербурге четырехлетний ребенок сбежал с детской площадки и угодил под колеса автомобиля. Пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, инцидент произошел днем 24 апреля. Мальчик был на прогулке со своей матерью, но в какой-то момент сбежал с детской площадки. В Сети появилось видео, на котором малыш выбегает на проезжую часть между домом и детской площадкой, после чего оказывается под колесами автомобиля. Водитель не заметил ребенка из-за припаркованных машин и сбил его на большой скорости.

На кадрах видно, как после аварии машина резко тормозит. От такого сильного удара мальчика отбросило на несколько метров. К нему сразу же подбежали мама и другие дети.

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести, у него множественные травмы. Отмечается, что на водителя хотят завести дело об административном правонарушении. С начала 2022 года он 23 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Ранее мы писали о том, как в Екатеринбурге получил пять лет за то, что насмерть сбил опасного преступника. В июне 2022 года мужчина насмерть сбил рецидивиста Федора Авдюкова. Примечательно, что в тот момент бывший осужденный находился в розыске из-за очередного убийства. Более того, он вышел на проезжую часть, нарушив правила.

Водителя судили по статье о нарушении ПДД лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть.