Водитель мусоровоза в Якутске нашел тело замерзшего после корпоратива мужчины, об этом сообщает Kp.ru.

В соцсетях появилось видео, снятое водителем мусоровоза. Мужчина приехал забирать мусор по адресу ул. Петра Алексеева, 74. Однако на заднем дворе он обнаружил тело замерзшего мужчины.

Отмечается, что здание по этому адресу принадлежит управлению магистральных газопроводов «Сахатранснефтегаз». При этом вечером 22 декабря сотрудники организации гуляли на новогоднем корпоративе. В тот день температура воздуха опускалась до -37 градусов Цельсия.

Водитель, который нашел тело мужчины, рассказал, что он был одет в деловой костюм. Вероятнее всего, мужчина был одним из участников корпоратива.

В правоохранительных органах подтвердили смерть мужчины.

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