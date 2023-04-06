Водитель маршрутки выбросил из салона диабетика без сознания в Магнитогорске

В Магнитогорске водитель маршрутки выбросил из салона мужчину-диабетика, потерявшего сознание. Водитель подумал, что пассажир пьян, сейчас шофера ищет полиция. Об этом сообщается на сайте kp.ru.

Инцидент произошел 5 апреля около восьми утра. Мужчина-диабетик дождался маршрутку сел и поехал на работу, но по пути ему стало плохо, и он потерял сознание. В какой-то момент сахар опустился до критически низкой отметки.

Однако водитель подумал, что пассажир сильно напился, и поэтому решил высадить его из транспортного средства. Другие пассажиры предлагали все же довести человека до медиков, но их просьбы были проигнорированы.

В результате водитель не доехал до конечной остановки, вышел из салона, вытащил мужчину и бросил у дороги.

«Мужчину просто вывели и все. И маршрутка поехала дальше. Водитель возмущался еще в дороге, что надо меньше пить и так далее», — подчеркнула одна из пассажиров.

Прохожие заметили лежавшего мужчину и вызвали скорую помощь. Медики привели пострадавшего в чувства, сейчас с ним все хорошо. Родственники потерпевшего планируют написать заявление в полицию, чтобы привлечь водителя к уголовной ответственности за оставление человека в опасности.

«Когда его нашли прохожие, его ноги лежали на проезжей части, а остальное тело — на тротуаре. Сначала мы подадим заявление и выясним подробно, что произошло. Будем смотреть записи с камер видеонаблюдения, установленные рядом», — отметила дочь пострадавшего.

В правоохранительных органах уже занялись этим делом.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личность водителя маршрутки», — сказали в полиции Магнитогорска.

Также разыскиваются свидетели инцидента.

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