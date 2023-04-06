В Башкирии 14-летний школьник неожиданно умер на перемене во время игры с одноклассниками

Российский 14-летний школьник умер на перемене в городе Октябрьском в Башкирии. Об этом сообщается на сайте «Башинформ» со ссылкой на собственный источник.

По предварительным данным, мальчику стало плохо на перемене. Ему вызвали бригаду скорой медицинской помощи, но врачи не смогли реанимировать подростка.

По сообщениям Telegram-канала Mash Batash, школьник в шутку боролся с одноклассником и потерял сознание.

В администрации учебного заведения отказались комментировать данный инцидент. В качестве причины отказа от комментариев назвали занятость директора.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи.

Ранее мы писали о том, что в Татарстане 23-летний парень попал в больницу с ожогами после взрыва электронной сигареты в руках. Молодой человек достал электронную сигарету, чтобы покурить, но устройство внезапно взорвалось прямо у него в руках.

По данным источника, пострадавшего госпитализировали в больницу с ожогами второй степени. Пациент находится в хирургическом отделении. По словам мужчины, изначально он не обратил особого внимание на произошедшее. После взрыва он пытался притупить боль в правой ладони, опустив руку в холодную воду, но это не сильно помогло. Тогда было принято решение обратиться за помощью к врачам.