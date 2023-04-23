Водитель избил беременную девушку из-за дорожного конфликта

В Екатеринбурге мужчина на внедорожнике напал на беременную женщину из-за дорожного конфликта. Это случилось на улице Орджоникидзе, передает Ura.ru.

В ходе инцидента водитель Toyota Land Cruiser Prado перестраивался и подрезал Mitsubishi Colt, где водителем являлась девушка на девятом месяце беременности. Мужчина показал ей средний палец, а после остановки машин разбил стекло и избил будущую мать.

Пострадавшая была доставлена в Уральский научно-исследовательский институте охраны материнства и младенчества, поскольку есть угроза преждевременных родов.

Правоохранительные органы ведут проверку. Отмечается, что мужчина пытается решить конфликт мирным путем. При этом потерпевшая сторона настроена на иной исход.

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