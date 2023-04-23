В Петербурге мать обнаружила в кровати мертвого младенца

В Санкт-Петербурге внезапно умер полуторамесячный ребенок. Тело девочки нашли в кроватке в поселке Шушары.

18-летняя мать обнаружила дочь без признаков жизни. Отмечается, что отцом является 19-летний юноша.

Правоохранительные органы выясняют подробности случившегося. Следы насильственной смерти выявлены не были.

Ранее мы писали, что девушка решила купить сайт по продаже ношеных трусов, но попала к мошенникам.