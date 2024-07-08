СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 08 июля 2024, 12:20
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Водитель и пассажир выпрыгнули на ходу: свинья за рулем «копейки» врезалась в столб

В Троицком поросенок не справился с управлением и врезался на «копейке» в столб.
Водитель и пассажир выпрыгнули на ходу: свинья за рулем «копейки» врезалась в столб

© Pxhere.com

Необычная ситуацию произошла в поселке Троицкое. Поросенок за рулем автомобиля «копейка» на полному ходу врезался в столб. Перед этим он набросился на водителя с пассажиром и выгнал их из салона, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, двое мужчин купили свинью и повезли ее домой на машине. В пути животное внезапно взбесилось и укусило пассажира за плечо. Испугавшись, оба приятеля выпрыгнули из автомобиля.

Через некоторое время транспортное средство врезалось в столб. Прибывшие на место ДТП инспекторы не поняли, как оформлять аварию, так как за рулем сидела свинья.

В итоге очевидцы помогли владельцам животного достать его из салона. Уже до места назначения его транспортировали в прицепе.

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Источник фото:Pxhere.com
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Артем Хохлов
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