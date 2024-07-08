Водитель и пассажир выпрыгнули на ходу: свинья за рулем «копейки» врезалась в столб
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Необычная ситуацию произошла в поселке Троицкое. Поросенок за рулем автомобиля «копейка» на полному ходу врезался в столб. Перед этим он набросился на водителя с пассажиром и выгнал их из салона, передает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, двое мужчин купили свинью и повезли ее домой на машине. В пути животное внезапно взбесилось и укусило пассажира за плечо. Испугавшись, оба приятеля выпрыгнули из автомобиля.
Через некоторое время транспортное средство врезалось в столб. Прибывшие на место ДТП инспекторы не поняли, как оформлять аварию, так как за рулем сидела свинья.
В итоге очевидцы помогли владельцам животного достать его из салона. Уже до места назначения его транспортировали в прицепе.
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