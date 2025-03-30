Водитель и оператор получили контузию: ВСУ атаковали российских журналистов

Украинские военные атаковали российских журналистов. Они нанесли удар по машине, в которой ехала съемочная группа ГТРК «Донецк», передает Life.ru.

Съемочную группу «Вести.Донецк» атаковали во время выполнения редакционного задания в Горловке. Беспилотник попал в машину журналистов.

В результате удара никто не погиб. Всего в салоне были три человека: водитель, телеоператор и корреспондент. Водитель и оператор получили травмы — у них диагностировали контузию. Сейчас пострадавшим оказывается необходимая помощь. У машина из-за атаки выбиты стекла.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы атаковали частный сектор в Белгородской области. После удара БПЛА ранения получил секретарь совета безопасности Грайворонского округа Вячеслав Радченко. Его доставили в больницу с ранениями рук и ног.