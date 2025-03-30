Осколочные ранения ног и рук: секретаря совбеза Грайворонского округа атаковал украинский БПЛА

Секретарь совета безопасности Грайворонского округа Вячеслав Радченко получил ранение в результате атаки ВСУ на Белгородскую область. Сейчас его везут в больницу, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Украинские бойцы запустили дрон в сторону частного сектора села Ивановская Лисица. Заместитель главы администрации округа пострадал в результате атаки. У него зафиксировали минно-взрывную травму, осколочные ранения ног и рук.

Радченко потребовалась экстренная медицинская помощь. По информации журналистов, его сейчас везут в больницу. Состояние чиновника оценивается как средней тяжести.

Ранее десятилетний мальчик из Суджанского района снял на видео преступления ВСУ. Украинские бойцы воровали технику и били все подряд.