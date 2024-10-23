Россиянка сделала популярную косметическую процедуру и заразилась ВИЧ

Жительница Пскова заразилась ВИЧ, предположительно, после проведения маникюра. Соответствующая информация появилась на странице городской инфекционной клинической больницы во «ВКонтакте».

Отмечается, что пострадавшая никогда не интересовалась способами обработки косметических инструментов и не сдавала тест на инфекцию. В стационаре россиянка оказалась с другим заболеванием, но обследование также выявило у нее ВИЧ, о котором она не подозревала.

«В результате расследования, которое провела эпидемиологическая служба, выяснилось, что женщина регулярно делает косметологическую процедуру. Других возможных причин заражения выявлено не было», — рассказали представители медучреждения.

В стационаре также напомнили, что пренебрежение правилами гигиены во время процедуры маникюра, пирсинга или татуировки может стать причиной возникновения ВИЧ и гепатита.

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