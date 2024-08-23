Водитель автобуса заставил школьницу ехать на полу из Нальчика в Санкт-Петербург

Водитель автобуса, следовавшего из Нальчика в Санкт-Петербург, запретил несовершеннолетней пассажирке занять свободное кресло и заставил сидеть на полу всю дорогу.

Как сообщила пострадавшая девочка, она ехала на ступенях автобуса, а также ходила в туалет в пакет, так как водитель отказался делать остановки. Инцидентом заинтересовались в Центральном аппарате следственного комитета РФ.

«Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав несовершеннолетней в автобусе, следовавшем в Санкт-Петербург», - говорится в Telegram-канале ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

В настоящее время организована доследственная проверка об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Северной столице автобус протащил по асфальту мальчика, застрявшего в дверях. Водитель начал движение с остановки и не убедился в безопасности своего маневра. Оказалось, что не все пассажиры смогли заблаговременно покинуть транспортное средство.