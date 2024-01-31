Не заметил юного пассажира: водитель автобуса протащил по асфальту ребенка

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту инцидента с участием несовершеннолетнего в Северной столице. Автобус протащил мальчика, застрявшего в дверях, по асфальту, передает 78.ru.

По данным СМИ, когда водитель начал движение с остановки, то он не убедился в безопасности своего маневра. Оказалось, что не все пассажиры смогли заблаговременно покинуть транспортное средство.

Юный пассажир застрял в дверях, а после вслед за автобусом продолжил движение. Мальчика протащило по асфальту. В какой-то момент водитель понял, что произошло, и остановился, чтобы открыть двери и освободить «заложника».

Несмотря на случившееся, родители несовершеннолетнего не стали обращаться за помощью в полицию. Тем не менее правоохранители сами инициировали проверку.

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