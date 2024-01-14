Водитель автобуса высадил ребенка в 20-градусный мороз

В Орловской области водитель высадил мальчика из автобуса в 20-градусный мороз. Все произошло из-за ошибки кассира, которая неправильно оформила билет ребенка. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Мать школьника рассказала, что сотрудница автовокзала пробила проезд не до нужной остановки.

Водитель, увидев билет, отказался принимать у мальчика дополнительную оплату и высадил его. Семья ребенка теперь планирует обращаться в прокуратуру.

Следственный комитет нашел информацию о произошедшем в соцсетях и заинтересовался этим случаем. На данный момент специалисты проводят доследственную проверку.

Ранее мы писали, что шестилетний мальчик утонул в челябинских термах. Мать оставила малыша с родственником, а сама пошла фотографироваться.

Мальчик захотел поплавать в более глубоком бассейне. Там ребенка толкнули, после чего он начал тонуть. Малыш пролежал на дне бассейна три минуты, прежде чем его вытащили из воды.