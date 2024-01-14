Пролежал на дне бассейна три минуты: всплыли подробности гибели ребенка в челябинских термах

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели шестилетнего мальчика в челябинских термах. Журналистам Kp.ru удалось выяснить подробности утопления ребенка.

Жительница Челябинска вместе с сыном и родственниками (супружеской парой и их двумя детьми) приехали в развлекательный центр. В один момент мать шестилетнего мальчика захотела сфотографироваться в открытом бассейне, который располагался на крыше термального комплекса.

За детьми остался присматривать мужчина, но в какой-то момент он увидел своего приятеля и отвлекся. Тогда ребята перешли в более глубокий бассейн. Во время купания шестилетнего мальчика толкнул другой ребенок, после чего малыш начал тонуть.

«На утонувшем мальчике был только круг. Ни жилета, ни нарукавников», – отмечает инсайдер.

Мужчина узнал о случившемся со слов своего испуганного сына. Ребенка вытащили из бассейна и сразу позвали на помощь спасателей. Известно, что мальчик пролежал на дне три минуты.

Вскоре на место приехала бригада скорой помощи. Ребенка повезли в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Мальчик скончался через два часа с момента происшествия.

После выяснилось, что мужчина, которого оставили следить за детьми, на входе в термы заполнил анкету, но не прочел инструкцию, а за три часа до отдыха он успел выпить 1,5 литра пива. Также, как оказалось, ранее россиянин был судим за кражу.

По информации от источника, мать мальчика прибежала через пару минут после того, как ребенка нашли.

На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства случившегося. К делу подключили прокуратуру.

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