Водитель автобуса в Севастополе выгнал мать с плачущим ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

Девушка по имени Ирина попыталась проехать на 110 автобусе в Севастополе. Однако когда она заходила, случайно ударила свою полуторагодовалую дочь. Та заплакала. По словам матери, девочка рыдала несколько минут.

На это обратил внимание водитель, который попросил успокоить ребенка. Проехав одну остановку, девочка так и не перестала плакать. Тогда водитель потребовал мать с ребенком покинуть автобус, потому что те мешали остальным пассажирам.

За мать попыталась заступиться одна из пассажирок, однако это не помогло. Пострадавшая женщина заявляет, что водитель регулярно хамит пассажирам.

