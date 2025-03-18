Водила по лицу ершиком для унитаза: мать-изверга осудят за жестокое обращение с сыном

Жительницу Якутии обвиняют в жестоком обращении с малолетним ребенком. Женщина унижала, избивала сына и заставляла его спать на полу.

Как рассказали в прокуратуре Республики Саха, семья проживала в селе Сангар Кобяйского района. Судя по снимкам, опубликованным ведомством, ребенок жил в комнате без какой-либо мебели и спал на полу. Мать-изверг избивала сына, нанося ему множественные удары ремнем и руками.

В ходе осмотра у ребенка обнаружили множественные кровоподтеки.

Помимо этого, женщина не обеспечивала сына необходимым питанием согласно диете по его заболеванию. Вдобавок ко всему, она водила ершиком для унитаза по лицу ребенка и одежде.

В отношении горе-матери возбуждено уголовное дело, которое будет направлено в суд. Ребенка поместили в учреждение социальной помощи семье и детям.

Ранее на Алтае мужчина отрезал ухо полуторогодовалому сыну возлюбленной, который мешал ему спать. Также он тушил о ребенка сигареты.