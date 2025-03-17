Мешал спасть: мужчина отрезал ухо полуторагодовалому сыну сожительницы

В Горном Алтае правоохранители возбудили уголовное дело по факту истязания несовершеннолетнего. По обвинению в совершении преступления задержан местный житель, который издевался над ребенком возлюбленной.

О случившемся стало известно из Telegram-канала Следком по Республике Алтай. По информации правоохранителей, 12 марта в селе Сейка Чойского района мужчина на протяжении нескольких часов истязал ребенка сожительницы. Он наносил ему удары по телу, а также тушил о несовершеннолетнего сигареты.

В конце обвиняемый отрезал ребенку ножом край левого уха. Поводом для издевательств стало то, что полуторагодовалый мальчик якобы мешал мужчине спать. За причинение вреда злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

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