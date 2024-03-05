Во Всеволожске сантехник нашел тела мужчины и женщины в подвале жилого дома

Во Всеволожске сантехник случайно обнаружил два трупа в подвале жилого девятиэтажного дома. О страшной находке он сообщил начальнице районного ЖЭК, которая незамедлительно вызвала полицию.

Прибывшие силовики установили, что один из погибших - 54-летний местный житель. Личность женщины выяснить не удалось. Известно, что на вид ей около 45.

Как уточняет Фонтанка, тела были обнаружены в подвале дома на улице Плоткина. Сантехник в последний раз проверял технические помещения в конце февраля.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее мы писали о том, что сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти пожилых супругов в Ленинградской области. Тела 78-летнего мужчины и его 70-летней жены нашли в неотапливаемом доме в деревне Куйвози Всеволожского района.