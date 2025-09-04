Во Всеволожске рядом с мусоропроводом в коробке нашли новорожденного ребенка

В Ленинградской области найден новорожденный ребенок в коробке у мусоропровода. Об этом сообщает Telegram-канал 47news.

Неожиданную находку сделали жители Всеволожска сегодня, 4 сентября. Новорожденную девочку экстренно доставили в роддом. Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, малышка родилась на 34-35 неделе беременности. Правоохранителям уже удалось задержать 38-летнюю мать девочки.

Следственный комитет по региону уже возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство матерью новорожденного ребёенка. В данный момент по факту случившегося проводится проверка.

«В ходе проверки будут изучены все обстоятельства произошедшего, в том числе работа органов системы профилактики и организаций, которые осуществляют дородовое и послеродовое сопровождение», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее мы сообщали о том, что в Волгограде нашли живой пропавшую 1 сентября 13-летнюю школьницу.