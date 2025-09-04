Пропавшую 1 сентября школьницу из Волгограда нашли в подвале заброшенного здания

В Волгограде нашли пропавшую 1-го сентября 13-летнюю школьницу. Девочка обнаружена живой в глубокой яме заброшенного здания. Об этом сообщает Kp.ru.

Торжественная линейка одной из школ Краснооктябрьского района Волгограда закончилась пропажей ученицы. Девочка перестала выходить на связь и утром, 2 сентября, отец пропавшей обратился в полицию и поисковый отряд «Лиза Алерт».

Новость о пропаже разошлась по всем местным чатам. Поиски длились три дня и три ночи. Волонтеры и неравнодушные граждане прочесывали район за районом, проверяю все места, где могла находится школьница.

Когда поиски не принесли результатов, к ним присоединилась «Русская община» Волгограда. 3 сентября один из волонтеров решил заглянуть туда, куда никто до этого не осмеливался спуститься. Речь идет о подвале заброшенного здания котельной на улице Северный городок.

Инициативу проявил командир дружины «Русской общины». Долго не раздумывая, с фонарем в руке мужчина спрыгнул в подвал здания. Там, в темноте он нашел девочку. Она была измождена, обезвожена, но жива.

