Во всем виновата каша: самолет «Аэрофлота» совершил экстренную посадку в Сочи
Самолет «Аэрофлота» пришлось экстренно сажать в Сочи из-за каши.
© Freepik
Самолет от авиакомпании «Аэрофлот» пришлось экстренно посадить в Сочи из-за подгоревшей каши. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Сегодня утром самолет «Аэрофлота» вылетал из Сочи в Санкт-Петербург. Однако пассажиры рейса почувствовали на борту неприятный запах гари. Выяснилось, что аромат доносился от печки на задней кухне воздушного судна.
Бортпроводники выключили печь и сообщили о случившемся пилоту. Он принял решение об экстренной посадке в Сочи и развернул самолет обратно.
После приземления стало известно, что неприятный аромат появился из-за подгоревшей каши. Дело в том, что производитель еды для авиакомпании негерметично закрыл упаковку, и завтрак попал на нагревательный элемент. После этого инцидента все бортовое питание с самолета отправили на проверку пожарным из аэропорта Сочи.
Ранее мы писали, что 82-летняя женщина отправилась в лес за грибами и не вернулась. Спасатели нашли пенсионерку поздней ночью: старушка привязала себя к дереву. Чтобы побороть чувство голода, она рассасывала ириски.