Во всем виновата каша: самолет «Аэрофлота» совершил экстренную посадку в Сочи

Самолет от авиакомпании «Аэрофлот» пришлось экстренно посадить в Сочи из-за подгоревшей каши. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Сегодня утром самолет «Аэрофлота» вылетал из Сочи в Санкт-Петербург. Однако пассажиры рейса почувствовали на борту неприятный запах гари. Выяснилось, что аромат доносился от печки на задней кухне воздушного судна.

Бортпроводники выключили печь и сообщили о случившемся пилоту. Он принял решение об экстренной посадке в Сочи и развернул самолет обратно.

После приземления стало известно, что неприятный аромат появился из-за подгоревшей каши. Дело в том, что производитель еды для авиакомпании негерметично закрыл упаковку, и завтрак попал на нагревательный элемент. После этого инцидента все бортовое питание с самолета отправили на проверку пожарным из аэропорта Сочи.

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