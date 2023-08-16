Ушла за грибами и не вернулась: потерявшуюся в лесу 82-летнюю пенсионерку спасли ириски и веревка

82-летняя пенсионерка отправилась в лес за грибами и не смогла найти дорогу домой. Дети дозвонились до бабушки и вызвали спасателей. Пожилую женщину нашли посреди болота. Об этом сообщает kp.ru.

Все произошло под Сергиевом Посадом в деревне Селково. Утром 11 августа пенсионерка ушла из дома за грибами, но к ужину не вернулась. Дети начали переживать за здоровье бабушки и позвонили ей.

Женщина взяла с собой мобильный телефон, поэтому смогла передать родственникам, что заблудилась. Она сказала, что решать проблему будет уже утром, а до этого заночует где-нибудь поблизости.

В свою очередь, дети сразу обратились за помощью к спасателям.

«В ширину лес этот – полтора-два километра. А в длину километров 10-15, причем уходит в болота да топи. Опасные места!» – прокомментировал один из спасателей Дмитрий Кулиш.

Из-за того, что женщина взяла с собой кнопочный телефон, специалисты не могли отследить ее геолокацию, поэтому искали ее «сиренами». Они добрались до точки, где пенсионерка входила в лес, а затем, каждый раз меняя места, включали сирену и звонили ей, спрашивая, слышно ли звук.

Потом спасатели начали работать на отклик. Они минуту кричали и слушали, есть ли ответ и с какой стороны.

Пенсионерку нашли лишь поздней ночью. Она сидела посреди болота на искривленном дереве.

«Еще и привязала себя к нему! Веревку носила в кармане дождевика. Помимо этого, с собой у женщины была бутылка воды – она ее уже к тому времени выпила – и полный карман ирисок», – рассказал Дмитрий Кулиш.

Чтобы справиться с чувством голода, бабушка клала под язык конфеты и потихоньку их рассасывала. А вот до грибов она так и не дошла.

82-летняя женщина пообещала, что в это место больше не пойдет. Но потом добавила, что в следующий раз отправится в какой-нибудь другой лес.

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