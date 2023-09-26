Во всем виновата картошка: мужчины умерли, когда убирались в гараже

В одном из гаражей во Владивостоке были найдены тела двоих молодых мужчин. Известно, что в помещении, где убирались приятели, хранилась сырая картошка. По предварительной информации, они отравились парами гниющего овоща. Об этом сообщает kp.ru.

Трагический случай произошел 26 сентября. Признаков насилия на телах погибших не было обнаружено. При этом, как передает пресс-служба прокуратуры Приморья, в гараже, где нашли мужчин, стоял специфический запах.

По словам кандидата биологических наук Марины Болотской, в помещениях, где гниет картофель, могут накапливаться тиолы, углекислый газ и метан. Именно тиолы обладают «тошнотворным запахом», но не почувствовать его практически невозможно.

На данный момент специалисты заняты выяснением всех деталей произошедшего. Ход проверки взяла под контроль прокуратура.

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