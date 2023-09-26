В Красноярском крае подросток загорелся на улице и получил ожоги 90% тела

В селе Туруханск Красноярского края подросток 2008 года рождения загорелся на улице и получил 90% ожогов. Полиция выясняет, при каких обстоятельствах у юноши загорелась одежда.

О происшествии сообщается в Telegram-канале МВД 24.

Горящего подростка заметили очевидцы – они позвонили в дежурную часть и потушили огонь. Юношу экстренно доставили в больницу, он находился в сознании. Медики диагностировали ожоги 2-3 степени.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося. Были опрошены свидетели происшествия.

Ранее сообщалось о смерти школьника в Москве, которого облили бензином на детской площадке и подожгли. По подозрению в совершении преступления задержали 14-летнего парня.

На теле пострадавшего подростка было 100% ожогов. Кроме того, огнем обожгло глаза и дыхательные пути.