В Красноярском крае подросток загорелся на улице и получил ожоги 90% тела
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В селе Туруханск Красноярского края подросток 2008 года рождения загорелся на улице и получил 90% ожогов. Полиция выясняет, при каких обстоятельствах у юноши загорелась одежда.
О происшествии сообщается в Telegram-канале МВД 24.
Горящего подростка заметили очевидцы – они позвонили в дежурную часть и потушили огонь. Юношу экстренно доставили в больницу, он находился в сознании. Медики диагностировали ожоги 2-3 степени.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося. Были опрошены свидетели происшествия.
Ранее сообщалось о смерти школьника в Москве, которого облили бензином на детской площадке и подожгли. По подозрению в совершении преступления задержали 14-летнего парня.
На теле пострадавшего подростка было 100% ожогов. Кроме того, огнем обожгло глаза и дыхательные пути.