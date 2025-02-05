Во всем призналась на допросе: россиянка хотела переложить вину за травмирование ребенка на соседа

В Санкт-Петербурге женщина заявила, что пьяный сосед бросил ее семимесячного ребенка на бетон. В клевете она призналась на допросе.

Накануне между женщиной, ее мужем и соседом случился конфликт. Петербурженка утверждала, что мужчина якобы подошел к ней с явными признаками алкогольного опьянения, взял новорожденного и кинул на пол. Из-за этого малыша увезли на «скорой», сообщал РЕН ТВ.

Однако, позже, по данным издания, женщину вызвали на допрос. Когда правоохранители сообщили, что могут возбудить дело о покушении на убийство, супруги испугались и опровергли свои слова. Оказалось, между ними и соседом действительно был конфликт, но ребенка мужчина не кидал.

При этом малыш находится в больнице — он мог получить травмы по недосмотру. Предположительно, семья ребенка — маргинальная.

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