Во время рейса Дубай-Москва изнасиловали восьмилетнего мальчика

Во время рейса Дубай-Москва изнасиловали восьмилетнего ребенка. Он летел после отдыха с матерью и братом, но в какой-то момент женщина посадила сына с незнакомым мужчиной.

Она ушла вперед и села с другим ребенком. Мужчина воспользовался ситуацией и засунул руку ребенку в штаны. Он запугал мальчика и пригрозил сидеть тихо.

Уже в аэропорту педофил стал настойчиво звать ребенка в туалет, но он смог увильнуть и остался с мамой. На следующий день мальчик рассказал о случившемся родным.

Женщина обратилась в полицию. Педофила сейчас ищут, сообщил Telegram-канал Mash.

Ранее мы писали о второкласснике, который приехал к бабушке в деревню под Оренбургом, но был изнасилован ее знакомым. Сосед пригласил школьника покататься на машине, но в итоге отвез в лес, где совершил действия сексуального характера.