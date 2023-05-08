Восьмилетний мальчик приехал в деревню под Оренбургом и был изнасилован бабушкиным знакомым

В Оренбургской области 58-летний мужчина изнасиловал школьника, который приехал к бабушке в деревню. Восьмилетний ребенок знал, что тот является знакомым бабушки и потому согласился покататься с ним на машине.

О происшествии сообщил Telegram-канал SHOT.

Мужчина познакомился со школьником, когда тот приехал в гости к родственнице. Потом он пригласил покататься.

Ничего не подозревающий школьник сел в автомобиль, но в итоге мужчина увез его в лес. Там сосед совершил действия сексуального характера.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о пенсионере в Подмосковье, который удовлетворял сексуальные потребности за счет внука. Он домогался 15-летнего мальчика, пока матери не было дома. Ребенок рассказал об этом, когда женщина сообщила о планах уехать на пару дней. Узнав обо всем, мать обратилась в полицию, 62-летнего пенсионера задержали.