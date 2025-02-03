Во время пожара в Балашихе пострадали минипиги, которые снимались в кино. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Целое семейство минипигов едва не сгорели в пожаре, который произошел в квартире Балашихи. Спасателям удалось достать всех свиней, несколько из которых пришлось выносить на руках из-за того, что они нанюхались угарным газом.

Позже выяснилось, что минипиги — звезды кино и телешоу. Так, Пупс, например, снимался в «Последнем богатыре», а Люська и Карлуша — в «Ëлках-11». Также свиней снимали в шоу «Давай поженимся».

Официальная причина пожара пока не установлена, однако хозяйка питомцев подозревает, что это мог быть поджог. По словам женщины, очаг находился под форточкой, а значит, кто-то мог закинуть горящий предмет через окно.

Ранее мы писали о том, что две женщины едва не сгорели заживо из-за шалости котов.