Во время похорон в Камеруне погибли 14 человек

В пригороде столицы Камеруна во время проведения церемонии похорон сошел оползень, который унес жизни 14 человек. Все они пришли проститься с умершим, но сами оказались погребены заживо. Об этом сообщает Sky News.

Церемонию решили провести на футбольном поле, участники собрались у основания 20-метровой земляной насыпи. Из-за сильных ливней случился оползень. Многие из скорбящих погибли.

Спасатели прибыли на место происшествия. Тела были извлечены из-под завалов и доставлены в морг центральной больницы города. Данные по числу погибших обнародовал губернатор региона Центральный Назери Пол Беа.

По данным местных властей, число погибших может вырасти: несколько тел унесли родственники еще до приезда экстренных служб. Кроме того, часть пострадавших находится в больницах, есть тяжелые случаи.

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