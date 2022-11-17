Крокодил неожиданно вытащил из лодки рыбака и убил его

Ранним утром на озере Кариба в Зимбабве крокодил вытащил из лодки 22-летнего рыбака и растерзал его. Об этом сообщает издание Daily Star.

По словам местных жителей, нападение крокодила было загадочным, так как обычно рептилии не нападают на пассажиров движущихся лодок, а предпочитают охотиться из засады, позволяя жертве приблизиться самой. Теперь среди жителей ходят слухи, что в озере живет аномально агрессивный крокодил.

Родственник жертвы пожаловался на трагические обстоятельства.

«Мы вне себя от горя. Мы потеряли моего племянника в результате нападения крокодила. Так печально, что мы продолжаем терять молодые бесценные жизни при таких трагических обстоятельствах», — сказал он.

Представители Управления парков и дикой природы Зимбабве заявили, что случаи нападений крокодилов на людей участились из-за возросшей конкуренции за рыбалку. Плюс, в последние несколько лет крокодилы стали более агрессивными. Их популяция резко выросла из-за запрета охоты на них, поэтому они вынуждены искать себе новые источники пищи.

Сейчас в Зимбабве сезон дождей, крокодилы откладывают яйца и могут быть особенно агрессивными.

Ранее мы писали, что в Индии крокодил разорвал 17-летнюю пастушку у реки на глазах у сестры.