Во время концерта рэпера Кишлака в Москве пострадали несколько подростков

В Москве несколько подростков пострадали на концерте рэпера Кишлака.

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Telegram-канал Екатерины Мизулиной, главы Лиги безопасного интернета.

У несовершеннолетних произошла передозировка наркотическими веществами, вследствие чего им понадобилась медицинская помощь. Екатерина Мизулина опубликовала видеоролик, на котором одного из подростков выносят из зала во время концерта.

Мизулина также сообщила, что большое количество подростков были в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, их увозили с концерта на скорой. Более того, после мероприятия организаторы никого не выпускали из зала, поэтому произошла давка.

Глава Лиги безопасного интернета призвала губернаторов регионов, где Кишлак планирует выступать, обратить внимание на случившееся и предотвратить похожие ситуации в других городах.

Ранее мы писали, что Мизулина получила букет цветов, который ей, предположительно, отправил рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ). Цветы сразу же были отправлены в мусорный бак. Позже музыкант опроверг причастность к подарку.