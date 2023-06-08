Полетел в помойку: Мизулина отвергла подарок от Моргенштерна*

Глава Лиги безопасного интернета, Екатерина Мизулина получила букет цветов, который ей предположительно отправил рэпер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) . Цветы сразу же были отправлены в мусорный бак — в Telegram-канале правозащитницы опубликовано видео.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Сам музыкант опроверг отправку подарка. «Дарить цветы — серьезный шаг. Она больше ничего не умеет, только писать доносы. Как вы думаете я могу отправить цветы такому человеку?» — возмутился Моргенштерн* в личном блоге.

Напомним, в феврале прошлого года Министерство юстиции России включило в реестр СМИ, выполняющих функции «иностранного агента» журналиста Юрия Дудя*.

В сентябре прошлого года этот же статус также получил муж Пугачевой — Максим Галкин*.

Ранее мы писали, как Галкин* переживает провальные концерты в Европе.

*признан иноагентом на территории РФ