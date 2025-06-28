Во Владивостоке взорвалось рыбопромысловое судно: три моряка пострадали

Рыбопромысловое судно взорвалось во Владивостоке. Все три члена экипажа пострадали. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, корабль был пришвартован в порту Владивостока. Ночью один из членов экипажа почувствовал запах газа, однако не придал этому значения. После этого мужчина ушел ночевать в автомобиль, который был припаркован вблизи пирса.

Около шести часов утра моряки поднялись на судно, и в это же время на корабле произошел взрыв. Один из мужчин спасался от огня, прыгнув в море. 50% тела спасшегося моряка теперь занимают ожоги. Остальные члены экипажа также пострадали от сильных ожогов головы и туловища.

Известно, что все трое моряков сейчас находятся в больнице. На данный момент специалисты проводят проверку деталей происшествия и решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

Ранее взрыв пиротехники произошел на свадьбе в Подмосковье. По словам молодоженов, оборудование устанавливали в спешке, что и могло стать причиной взрыва, однако сам пиротехник вину не признает.