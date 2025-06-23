Пиротехник установил оборудование в спешке: на свадьбе в Подмосковье произошел взрыв
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В Подмосковье произошел взрыв пиротехники на свадьбе. Молодожены винят в случившемся специалиста – по их словам, мастер устанавливал оборудование в спешке.
О происшествии сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Взрыв произошел на выездной свадебной церемонии в Долгопрудном. Гости получили ожоги, царапины и синяки. У невесты пострадали волосы и платье.
Молодожены рассказали, что в день свадьбы специалист по пиротехнике сначала не брал трубку, а за 20 минут до назначенного времени сообщил об опоздании. В итоге мужчина задержался на 1,5 часа.
Ребята утверждают, что оборудование устанавливалась в спешке. Но сам пиротехник вину не признает.
Ранее сообщалось, что в Москве восстановили дом на улице Генерала Тюленева. Еще 4 мая там произошел взрыв газа.