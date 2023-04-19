Во Владивостоке врачи достали 25-сантиметровый нож из головы девушки: пациентка была в сознании

В одну из больниц Владивостока была доставлена пациентка с 25-сантиметровым ножом в голове. При этом, несмотря на инородное тело, девушка находилась в сознании и даже разговаривала. Об этом сообщает Телеграм-канал медицинского учреждения.

Как стало известно, лезвие попало в голову девушки из-за несчастного случая. Острие вошло в череп на 45 миллиметров и не задело никаких крупных кровеносных сосудов, а также жизненно важный отдел мозга.

Нейрохирург больницы отметил, что девушке крайне повезло, так как стоило ножу хоть немного отклониться в сторону, и у нее осталось бы только два исхода: мгновенная смерть или же инвалидность.

Чтобы достать лезвие, жительницу Владивостока было решено прооперировать. Нейрохирурги проводили хирургическое вмешательство менее часа, и все закончилось успешно. Нож вытащили, а девушка чувствует себя удовлетворительно.

Ранее стало известно о драке охранников возле одной из московских больниц. Мужчина пробил напарнику череп и оставил его на улице истекать кровью.