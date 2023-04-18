Охранник московской больницы пробил коллеге череп и оставил его истекать кровью на улице

В Москве в тяжелом состоянии госпитализировали 46-летнего мужчину с травмой головы. Ранение он получил в ходе драки с напарником по работе. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно благодаря осведомленному источнику издания, россиянин был трудоустроен охранником в одной из столичных больниц. 16 апреля между ним и его коллегой произошел конфликт, который перерос в потасовку. Они начали избивать друг друга, однако удары одного из них оказались сильнее. Напарник проломил своему оппоненту в споре череп и оставил его истекать кровью.

Израненного охранника обнаружил терапевт возле больницы на улице Доватора. Он заметил, что мужчина находится без сознания и поспешил оказать первую медицинскую помощь. После этого пострадавшего госпитализировали.

Сотрудники полиции узнали, как именно получил травму россиянин, и задержали второго охранника. На данный момент еще неизвестно, из-за чего именно приятели рассорились. Обстоятельства выясняются.

Ранее стало известно, что популярный телеведущий Дмитрий Дибров попал в аварию в Москве. В автомобиль артиста въехал полицейский микроавтобус.