Во Владивостоке семилетнего мальчика придушило веревочными качелями в детском центре

Во Владивостоке в детском развлекательном центре умер семилетний мальчик. Ребенок скончался от удушья веревочными качелями.

Подробности приводит прокуратура Приморского края в своем Telegram-канале.

Ведомство сообщило, что мальчика привела в детский центр старшая сестра – об этом ее просила мать. Элемент качелей обвился вокруг шеи, это привело к удушью. В результате ребенок скончался, смерть наступила около 17:30.

Установлено, что в момент трагедии мальчик был в помещении один.

По факту смерти организована проверка – деятельность учреждения проверят на предмет исполнения требований законодательства. Будет дана оценка мер, принимаемых для обеспечения безопасности детей.

Ранее сообщалось, что ребенка придушило шарфом на подъемнике в Миассе. Мальчик впал в кому, но врачам удалось вывести его из бессознательного состояния.