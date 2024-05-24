Во Владивостоке семилетнего мальчика придушило веревочными качелями в детском центре
© Freepik
Во Владивостоке в детском развлекательном центре умер семилетний мальчик. Ребенок скончался от удушья веревочными качелями.
Подробности приводит прокуратура Приморского края в своем Telegram-канале.
Ведомство сообщило, что мальчика привела в детский центр старшая сестра – об этом ее просила мать. Элемент качелей обвился вокруг шеи, это привело к удушью. В результате ребенок скончался, смерть наступила около 17:30.
Установлено, что в момент трагедии мальчик был в помещении один.
По факту смерти организована проверка – деятельность учреждения проверят на предмет исполнения требований законодательства. Будет дана оценка мер, принимаемых для обеспечения безопасности детей.
Ранее сообщалось, что ребенка придушило шарфом на подъемнике в Миассе. Мальчик впал в кому, но врачам удалось вывести его из бессознательного состояния.